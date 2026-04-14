O Goiás não quer clima de terra arrasada após a primeira derrota na Série B e no ano, sofrida no último sábado (11) diante do Juventude, fora de casa, por 2 a 0. O time esmeraldino quer aproveitar mais uma semana livre para recuperar o elenco fisicamente e dar resposta imediata na competição nacional, de preferência com boa atuação na próxima rodada, diante do Cuiabá, na Serrinha, no próximo domingo (19), às 18 horas.\nA crítica após a derrota para o Juventude foi que a equipe esmeraldina não jogou bem, em todos os sentidos. O técnico Daniel Paulista reconheceu o nível abaixo do time, principalmente de competitividade. O treinador quer resgatar o brio do elenco para o jogo contra o Cuiabá, na próxima rodada.\nComo tem ocorrido desde o início da Série B, o Goiás está convivendo com semanas livres entre os jogos por não participar da Copa Centro-Oeste. O torneio regional terá partidas neste meio de semana e, com isso, a equipe esmeraldina terá seis dias livre ao todo até o próximo compromisso na Segundona.