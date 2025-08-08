O mês de agosto pode ser um diferencial para o Goiás na busca pelo acesso à Série A, já que o clube esmeraldino terá quatro jogos em Goiânia e quer ter sucesso na sequência para ficar mais próximo de uma vaga na elite. De acordo com a meta estabelecida pela comissão técnica, o foco do time é terminar o mês com mais de 70% da pontuação necessária para o acesso obtida, o que pode ocorrer se o Goiás terminar o período invicto.\nO técnico Vagner Mancini diz que o objetivo do Goiás é conquistar “2 pontos por jogo”. Ele cita desta maneira para dizer que, a cada duas partidas, a meta do time esmeraldino é conquistar 4 de 6 pontos. Para agosto, a projeção é conquistar de 8 a 10 dos 12 pontos que vai disputar. Se vencer todos os jogos, o Goiás poderá ter um mês perfeito.\nNo cenário em que conquista 8 pontos, o Goiás vai terminar o mês com 46 pontos, pontuação que corresponde a 73% dos pontos conquistados da média histórica para o acesso à Série A: 63 pontos.