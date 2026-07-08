O Goiás reagiu na Série B com duas vitórias seguidas e encostou no G6. Depois de bater Náutico e Ceará, o time goiano terminou a 16ª rodada a dois pontos do Juventude, que ocupa a 6ª colocação da competição nacional.\nA reação do Goiás ocorreu após a troca no comando técnico. Depois da goleada por 3 a 0 diante do Operário-PR, pela 14ª rodada, a direção esmeraldina demitiu Daniel Paulista e contratou Mozart.\nNo jogo seguinte à demissão, sob comando do interino Leandrão, o Goiás bateu o Náutico por 1 a 0, fora de casa, e encerrou sequência de quatro partidas sem vitória na Série B.\nJuninho, autor de um dos gols Goiás contra o Ceará, celebra chegada de Mozart: "É um cara experiente"\nEstreante, técnico do Goiás elogia jogadores em vitória sobre o Ceará e diz que "reforços" virão do elenco\nMozart diz que elenco do Goiás pode brigar pelo acesso e quer time com "desempenho de altíssimo nível"