O Goiás deve ceder o zagueiro Messias ao Juventude por empréstimo. O defensor de 31 anos foi procurado nos últimos dias pelo clube gaúcho, que passou a negociar com a equipe esmeraldina a transferência do atleta.\nO Goiás não pretende dificultar a saída de Messias, já que o clube goiano pretende reduzir custos com a folha salarial em 2026. Por isso, o cenário provável é que o zagueiro atue no Juventude na próxima temporada.\nCaso o acerto ocorra, Messias vai reencontrar na equipe gaúcha o diretor de futebol Lucas Andrino, que assumiu o departamento do Juventude neste mês.\nGoiás e Juventude alinham detalhes sobre as porcentagens que cada um terá em relação ao pagamento dos salários do atleta. Messias tem vínculo com o time goiano até o fim de 2026 e será emprestado por esse período, ficando livre após o final do ano que vem.