O Goiás recuperou o bom desempenho na Série B e algo que foi importante, na análise do técnico Daniel Paulista, foi o fato da defesa ter voltado a ter boas atuações. O time esmeraldino defende sequência de três partidas seguidas sem sofrer gols na competição e tentará ampliar a boa fase da defesa neste sábado (30) no clássico contra o Atlético-GO.\nNa história da Série B essa é a terceira vez que o Goiás constrói sequência de três partidas sem sofrer gols: 1 a 0 contra Vila Nova e Botafogo-SP, além do 2 a 0 sobre o Avaí. Isso também ocorreu em 2024 e 1994. A maior sequência do clube esmeraldino sem sofrer gols em jogos consecutivos na Segundona foi registrada em 2024, com sete partidas.\nA atual sequência ativa ocorre após um período de quatro jogos seguidos que o Goiás sofreu gols na Série B: 2 a 0 contra o Juventude, 2 a 0 diante do Cuiabá, 1 a 0 para o São Bernardo e 4 a 1 contra o Fortaleza.