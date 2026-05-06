O Goiás reduziu os valores dos ingressos e iniciou a comercialização de bilhetes para o clássico contra o Vila Nova. A diretoria esmeraldina definiu valores que vão de R$ 15 a R$ 80.\nEm 2026, o valor padrão dos jogos do Goiás são de R$ 50, R$ 60 e R$ 100 (inteira). Os mais altos registrados pelo clube na temporada foram de R$ 145 (arquibancada) e R$ 290 (cadeiras) no jogo disputado contra o Cruzeiro, no Serra Dourada.\nPara o duelo contra o Vila Nova, os valores serão de R$ 80 (cadeiras), R$ 40 (tobogã e espaço família) e R$ 30 (setor 03). Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada em qualquer setor.\nEx-diretor do Goiás, Lucas Andrino desabafa sobre passagem pelo clube goiano: "A torcida sabe qual é o problema"\nGoiás x Vila Nova: como é a rivalidade na Série B de pontos corridos\nVila Nova tem duas dúvidas no ataque para clássico contra o Goiás; Dellatorre terá recurso julgado