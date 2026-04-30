O Goiás apresentou o balanço financeiro da temporada de 2025 com déficit de R$ 98,1 milhões. O clube esmeraldino registrou déficit em seu exercício pelo segundo ano consecutivo - em 2024 o número foi de R$ 69 milhões.\nUm fator importante ajuda a explicar o aumento no déficit. O clube esmeraldino, pelo segundo ano seguido, aumentou as despesas, mas de maneira desproporcional em relação aos valores arrecadados de maneira bruta e líquida.\nEm 2023, quando jogou a Série A, Copa do Brasil, Goianão e Sul-Americana, o clube esmeraldino teve R$ 89.972.753 de receita líquida e R$ 97.975.742 de receita bruta. Em 2024, o primeiro ano após o rebaixamento à Série B, foram R$ R$ 37.975.414 de receita líquida e R$ 41.219.196 de receita bruta - o clube disputou Série B, Copa do Brasil e o Goianão.\nNo ano passado, o Goiás disputou Série B, Copa Verde e Goianão. A receita bruta foi de R$ 47.738.829 e a líquida de R$ 45.374.624.