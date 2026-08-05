O Goiás regularizou o lateral direito Marcos Vinicius momentos antes de sofrer transfer ban, que é a punição que impede o clube de registrar jogadores. A punição da Fifa ocorreu por causa de uma dívida de pouco mais de R$ 300 mil junto ao Sint-Truidense, da Bélgica.\nA regularização do lateral direito foi publicada no BID da CBF às 19h04. Cerca de meia hora depois, a Fifa inseriu o nome do Goiás em sua lista de clubes impedidos de registrarem jogadores.\nDe clubes da Série B, além do Goiás, estão Ponte Preta e Fortaleza punidos com transfer ban. Corinthians, São Paulo, Santos e Vitória, todos da Série A, também estão impedidos de registrarem jogadores.\nRecentemente, o Atlético-GO ficou mais de três meses com transfer ban ativo na Fifa por dívida junto ao atacante Alejo Cruz. O Dragão só resolveu a pendência na última sexta-feira (31) e iniciou a regularização de atletas - são dez reforços - a partir desta terça-feira (4).