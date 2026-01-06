O Goiás regularizou os contratos do meia Gegê e do lateral direito Rodrigo Soares. A dupla está liberada para estrear pelo clube esmeraldino a partir do próximo domingo (11), na 1ª rodada do Goianão.\nGegê e Rodrigo Soares treinam desde o fim do ano passado e são os primeiros reforços regularizados do clube para 2026. Eles apareceram no BID da CBF na segunda-feira (5), data da abertura da primeira janela de transferências no futebol brasileiro.\nNos próximos dias, o zagueiro Luisão, o lateral esquerdo Nicolas, o meia Lourenço e os atacantes Kadu e Bruno Sávio também devem ser regularizados.\nAlém de Gegê e Rodrigo Soares, o Goiás também regularizou o contrato do volante Vitor Fonseca. O novo vínculo do jogador de 19 anos é até o fim de 2027 (era até o fim de 2026).\nVitor Fonseca é formado na base do Goiás e integra o elenco esmeraldino que está na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time goiano entra em campo nesta terça (6) para enfrentar o Sobradinho, pela 2ª rodada. Se vencer, a equipe esmeraldina avançará para a segunda fase com uma rodada de antecipação.