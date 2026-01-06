O Goiás regularizou seu terceiro reforço para a estreia do Campeonato Goiano: Bruno Sávio teve contrato publicado no BID da CBF e está liberado para estrear pelo time esmeraldino.\nO atacante se junta ao lateral direito Rodrigo Soares e ao meia Gegê como reforços regularizados. O trio, inclusive, tem feito treinos na formação titular do Goiás e deve iniciar a partida contra o Goiatuba, no domingo (11).\nAinda nesta semana, o Goiás deve concluir a regularização dos outros quatro reforços para a temporada de 2026: o zagueiro Luisão, o lateral esquerdo Nicolas, o meia Lourenço e o atacante Kadu.\nA estreia do Goiás será no domingo, a partir das 16 horas, contra o Goiatuba, na Serrinha. O jogo será disputado com portões fechados após punição do TJD-GO.