Nas últimas sete rodadas da Série B, o Goiás não conseguiu vencer duas partidas seguidas e não foi capaz de abrir uma margem maior quanto aos adversários diretos do G4. Com a derrota por 3 a 2 para o Botafogo-SP, na Serrinha, no último sábado (30), pela 24ª rodada, o alviverde seguirá na busca por aumentar essa "gordura" nas próximas rodadas.\nNas 16ª e 17ª rodadas da Série B, o Goiás ganhou do Athletico-PR por 1 a 0 e do Cuiabá por 3 a 1, nesta ordem. Depois disso, começou a oscilação esmeraldina: derrota para o Novorizontino (1 a 0), empates contra Remo (1 a 1) e Amazonas (2 a 2), vitória diante do Operário-PR (2 a 1), derrota para o Vila Nova (2 a 0), triunfo sobre o América-MG (1 a 0) e o revés perante o Botafogo-SP (3 a 2).\nLeia também\n+ Técnico diz que faltou competência ao Goiás e admite que Anselmo Ramon não era o primeiro batedor