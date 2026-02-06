O Goiás renovou vínculo com o volante Lucas Rodrigues. O jovem de 18 anos assinou nesta sexta-feira (6) o novo contrato, que será válido até o fim de 2029.\nLucas Rodrigues receberá aumento de salário e terá alterações nas multas rescisórias. Para o mercado nacional o valor saltará de R$ 30 milhões para R$ 80 milhões. O valor para o exterior será de R$ 240 milhões (era de R$ 100 milhões).\nO volante é destaque no Goianão e um dos favoritos para ser eleito a revelação do campeonato.\nNeste ano, Lucas Rodrigues já tinha renovado contrato, até o fim de 2028, por cumprir metas de contrato (minutagem).\nLucas Rodrigues é titular no Goiás e disputou todos os sete jogos neste início de temporada. No elenco, ele é o terceiro jogador com mais minutos em campo em 2026: 573. Só fica atrás do lateral Nicolas (652) e do goleiro Tadeu (672).