O Goiás renovou o contrato do meia-atacante Jean Carlos. O registro da prorrogação foi publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (16). O jogador de 20 anos estendeu o vínculo por mais duas temporadas com o clube goiano.\nJean Carlos tem contrato com o Goiás até o fim de 2028, o anterior era até o final da temporada de 2026. O atleta recebeu aumento salarial com a renovação de contrato.\nRecentemente, o Goiás recebeu uma proposta de um clube do exterior, que não teve nome divulgado, pelo passe de Jean Carlos. A investida de cerca de R$ 4 milhões foi recusada pela direção alviverde. Essa informação foi divulgada primeiro por Yago Vinicius, do “Piriquito Brisado” e confirmada pelo POPULAR.\nCria da base do Atlético-GO, Jean Carlos foi contratado pelo Goiás no final de 2024 após não renovar com o Dragão. Inicialmente, no time esmeraldino, o meia-atacante atuou na equipe sub-20 e disputou 23 partidas ao longo de 2025, com 16 gols marcados.