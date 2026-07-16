O Goiás renovou o contrato com o zagueiro Murilo Câmara. O defensor de 19 anos é considerado uma promessa na base esmeraldina e é um dos destaques da equipe sub-20, que está na final da Série B da categoria. O novo vínculo do jogador é válido até o fim de 2029.\nMurilo Câmara foi contratado pelo Goiás em agosto de 2024 por meio de empréstimo cedido pelo Rio Branco-SP. No início da atual temporada, o clube goiano adquiriu 60% dos direitos do zagueiro junto ao time paulista e garantiu sua permanência em definitivo. O contrato até então era até o fim de 2028.\nA renovação por mais uma temporada, até o fim de 2029, ocorre durante o bom desempenho do zagueiro no time sub-20.\nApesar de integrar o elenco profissional, treinar diariamente com a equipe principal e ser relacionado para alguns jogos da Série B, ele tem atuado com mais frequência pela categoria de base. No sub-20, é um dos pilares defensivos do Goiás, que vai disputar a final da Série B da categoria contra o Ceará.