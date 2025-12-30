O meia-atacante Wellington Rato renovou seu contrato de empréstimo com o Goiás até o final de 2026. O jogador de 33 anos se recupera de uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e só voltará a jogar no segundo semestre do próximo ano.\nWellington Rato tinha contrato com o Goiás até o fim deste ano e o novo contrato já foi publicado no BID da CBF. O vínculo dele com o Vitória não foi alterado e segue até o final da temporada de 2027.\nPelo Goiás, Wellington Rato disputou 19 partidas, com dois gols e duas assistências. Ele se machucou durante o jogo contra o Athletico-PR, no dia 1º de novembro, na Serrinha. O meia-atacante entrou durante o segundo tempo, mas ficou nove minutos em campo após sofrer a lesão de LCA em seu joelho direito.\nWellington Rato passou por uma cirurgia ainda em novembro e iniciou o processo de recuperação. O Goiás não informa o período para retorno aos gramados, mas a estimativa é entre nove a 12 meses.