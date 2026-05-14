O Goiás anunciou nesta semana a renovação dos contratos do lateral esquerdo Danilo e do goleiro Murillo Carvalho. Ambos integram o time profissional e são atletas revelados pelo clube goiano.\nDanilo, de 19 anos, está no Goiás desde de 2023. O novo contrato do lateral esquerdo é válido até o dia 31 de dezembro de 2029. Nesta temporada, o jogador tem dois jogos com a equipe principal e também tem atuado pelo time sub-20 (oito partidas em 2026).\nMurillo Carvalho também chegou ao Goiás em 2023 e neste ano, depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi integrado ao time profissional.\nCom a lesão do goleiro Tadeu, o jogador de 19 anos deve assumir a posição no banco de reservas nas próximas rodadas da Série B. O novo contrato do goleiro é válido até o dia 31 de dezembro de 2028.