O time sub-12 do Goiás vai representar o Brasil na 5ª edição da Coal Cup, que vai ser realizada entre os dias 11 e 17 de maio na França. A equipe esmeraldina será a única representante do futebol brasileiro na competição amistosa.\nO Goiás foi convidado para disputar o torneio, que contará com 32 equipes. O torneio será realizado no vilarejo de Saint-Genest-Lerpt, localizado nas proximidades de Saint-Étienne. As partidas acontecerão no complexo esportivo Complexo Esportivo Etienne Berger, estrutura que receberá jovens promessas de diversas partes do mundo.\nAs 32 equipes estão divididas em quatro grupos com oito integrantes cada. O Goiás está no Grupo “Activ’Reseaux” e vai enfrentar categorias de bases de equipes tradicionais no cenário europeu: Arsenal (Inglaterra), Juventus (Itália), Anderlecht (Bélgica), Lille (França), Stade Brestois (França), FCO Firminy (França) e US Monistrol (França).