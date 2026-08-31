O Goiás inicia a semana com confiança mais elevada depois de voltar a vencer na Série B e mira a conquista de seis pontos nos jogos seguidos que vai disputar como mandante na atual sequência para subir na tabela da competição. No sábado (5), a equipe esmeraldina encara o Fortaleza, na Serrinha, pela 26ª rodada.\nA vitória sobre o São Bernardo, na sexta-feira (28), encerrou a sequência de três jogos do Goiás sem vitória. O time goiano bateu a equipe paulista por 2 a 1.\nO objetivo do Goiás agora é iniciar sequência de vitórias, principalmente pelo próximo jogo ser novamente na condição de mandante. Para o goleiro Tadeu, que completou 400 partidas pelo clube goiano, vencer o Fortaleza pode ser determinante para uma possível arrancada na corrida pelo acesso à Série A.\n“Vitória como essa (sobre o São Bernardo) nos dá confiança e eleva a moral para a sequência. Temos que confirmar seis pontos em casa, é nosso objetivo de momento. Não baixamos a guarda (contra o São Bernardo), vamos levar isso para a semana porque sábado (5) que vem temos nova final de campeonato”, disse o goleiro Tadeu.