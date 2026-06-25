O Goiás reverteu desvantagem que tinha na final do Campeonato Goiano Sub-15 e conquistou fora de casa o título da categoria nesta quinta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. O alviverde venceu o Atlético-GO por 2 a 0, com gols de Lorenzo e Daniel no segundo tempo. Como havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, o time esmeraldino dominou o Dragão na etapa final e fez os gols.\nO rubro-negro jogava em casa e pelo empate. Também poderia perder por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mas não conseguiu usar as vantagens, perdeu o clássico decisivo e a chance de ser bicampeão da competição.\nO Atlético-GO chegou invicto à decisão do Estadual Sub-15 e com quase 100% de aproveitamento nas etapas iniciais da competição. Na 1ª fase, o Dragão disputou onze jogos, com dez vitórias e um empate - o time rubro-negro terminou como líder e mostrou que seria o adversário a ser batido nas fases decisivas do torneio.