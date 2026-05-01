Em seu primeiro momento de oscilação na temporada, o Goiás terá pedreira pela frente na Série B antes de decidir vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O time esmeraldino vai enfrentar o vice-líder Fortaleza e o líder da competição nacional, o rival Vila Nova, nas duas próximas rodadas da Segundona.\nGoiás e Fortaleza voltam a se enfrentar depois de quase três anos. O último encontro entre as equipes não traz boas lembranças para o clube goiano.\nNo dia 3 de dezembro de 2023, o time esmeraldino perdeu por 1 a 0 para o Leão do Pici na Arena Castelão. A partida foi a penúltima disputada pelo Goiás em sua última participação na Série A.\nEssa derrota para o Fortaleza fez parte de uma sequência de cinco reveses seguidos que o Goiás registrou na reta final da Série A daquele ano (2023), para Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza.