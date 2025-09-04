O Goiás se prepara para uma sequência longe de Goiânia com dois jogos que o clube esmeraldino encara como decisivos para se manter no topo da Série B e com boa vantagem na corrida pelo acesso à Série A. A partir do próximo sábado (6), a equipe goiana embarca para o Sul do País e espera voltar para a capital goiana com pontos na bagagem.\nA sequência do Goiás como visitante terá jogos contra o Avaí, no próximo domingo (7), e diante do Coritiba, na sexta-feira (12). O elenco esmeraldino permanecerá no Sul do País ao longo da próxima semana para os próximos compromissos da Série B.\nAs partidas ganharam contornos decisivos para o Goiás após a inesperada derrota para o Botafogo-SP, por 3 a 2, na última rodada da Série B. O time esmeraldino perdeu a oportunidade de abrir vantagem de 4 pontos para o Coritiba, vice-colocado, e de 11 pontos para o Novorizontino, que ocupa o 5º lugar.