O Goiás disputa na próxima terça-feira (30) o último clássico na temporada e, novamente, se vê pressionado diante de um rival goiano. O duelo contra o Atlético-GO será disputado na Serrinha, a partir das 21h35, pela 29ª rodada da Série B.\nDesde o ano de 2017, quando teve nove partidas contra os principais rivais, o Goiás não tinha uma temporada tão volumosa de clássicos. O jogo contra o Dragão na próxima semana será o oitavo em 2025, sendo o quarto na Série B.\nNos últimos anos, o Goiás tem enfrentado jejuns contra Atlético-GO e Vila Nova. Na terça-feira, por exemplo, o clube esmeraldino tentará voltar a vencer um duelo diante um dos principais rivais como mandante.\nA última vez que venceu um clássico em casa, foi no tempo regulamentar da final do Campeonato Goiano de 2023. No dia 9 de abril, o Goiás fez 3 a 1 no Atlético-GO. Nos pênaltis, o Dragão levou a melhor (5 a 4) e foi campeão estadual.