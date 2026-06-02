O elenco do Goiás voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Novorizontino. O time esmeraldino ganhou folga de dois dias após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO e se reapresentou nesta terça-feira (2).\nA principal ausência é do volante Lucas Rodrigues, que participa de período de treinamentos com a seleção brasileira sub-20 e também vai integrar o grupo que disputará dois amistosos com o Chile. Os jogos serão nos dias 6 e 9 de junho.\nA equipe goiana terá a semana livre e só volta a campo no dia 10. O período será utilizado para treinamentos e recuperação de atletas lesionados ou que precisam aprimorar o condicionamento físico.\nO atacante Cadu e o meia Lourenço são exemplos de atletas que vão aproveitar o período até o jogo contra o Novorizontino para aprimorar o condicionamento físico depois de se recuperarem de lesões. O meia Gegê sofreu uma contusão de grau 2 na panturrilha e deve ficar disponível para atuar durante a sequência de três jogos em oito dias.