O Goiás segue a busca por um novo meia para a temporada de 2026, e o diretor de futebol Michel Alves mantém negociação com Gabriel Boschilia. O clube esmeraldino ainda tenta chegar a um acordo com o Operário-PR, equipe com que o jogador tem contrato até o fim do ano que vem.\nA direção do Goiás ainda mantém a negociação aberta por ter recebido sinal positivo do jogador sobre uma possível transferência. O clube goiano, no entanto, precisa chegar a um acordo com o Operário-PR.\nA equipe alvinegra não pretende liberar Gabriel Boschilia sem compensação financeira. A multa do jogador é de cerca de R$ 6 milhões. O Operário-PR aceita reduzir o valor, desde que pago integralmente, sem parcelamento.\nO Goiás ofereceu uma lista de atletas que poderiam ser envolvidos na transferência, para amenizar o valor da compensação financeira, mas o Operário-PR não aceitou nenhum dos nomes. A negociação prossegue, apesar do interesse de outras equipes em Boschilia.