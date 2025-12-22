Parte do elenco do Goiás permanece em treinamento durante a pré-temporada visando ao início do Goianão 2026. Dez atletas do clube esmeraldino fazem atividades no CT Edmo Pinheiro sob comando do técnico Daniel Paulista e sua comissão.\nOs zagueiros Anthony, Pablo e Murilo Camara, o lateral esquerdo Danilo, o volante Baldória, os meias Alan Stence e Lucas Rodrigues e os atacantes Kadu, Victor Hugo e Jean Carlos treinam desde a última segunda-feira (15).\nGoiás empresta lateral ao Operário-PR\nNos primeiros dias, a prioridade na preparação foi a realização dos exames médicos rotineiros e trabalhos físicos. O grupo vai manter atividades até a próxima terça-feira (23), quando será liberado para a folga de Natal nos dias 24 e 25 de dezembro.\nO restante do elenco do Goiás se reapresenta na próxima sexta-feira (26), incluindo o lateral direito Rodrigo Soares, que foi um dos jogadores contratados.