O Goiás fez um bom jogo defensivo no confronto direto dirante do líder Coritiba, empatou sem gols nesta sexta-feira (12), no estádio Couto Pereira e vai manter a vice-liderança no complemento da 26ª rodada. O time esmeraldino encerra a sequência de dois jogos como visitante com um ponto na bagagem.\nO técnico Vagner Mancini montou estratégia para o Goiás se defender e a tática deu certo. O time goiano, sem a bola, marcou no 4-5-1, limitou espaços para os jogadores criativos do Coritiba jogarem e controlou as ações do jogo quando se defendeu.\nO clube goiano não escondeu, desde o primeiro minuto, que a intenção no Couto Pereira era parar o Coritiba e tentar levar perigo em contra-ataques. A primeira parte deu certo, a segunda não. O Goiás criou poucas chances claras no ataque.\nO grande nome da partida foi o goleiro Thiago Rodrigues. O defensor de 36 anos substitui Tadeu, que cumpriu suspensão, e se destacou com boas defesas, principalmente no 1º tempo, e foi determinante para o empate sem gols.