Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2026 serão realizados no estado de Goiás. A capital Goiânia funcionará como a sede principal do evento, que também terá a disputa de algumas modalidades em outros municípios da Região Metropolitana, como Trindade. As datas ainda serão definidas nos próximos dias.

A expectativa é reunir mais de 7 mil atletas, representando cerca de 300 universidades de todos os estados brasileiros, em mais de 20 modalidades esportivas. O anúncio da escolha de Goiás como sede ocorreu nesta terça-feira (7), em Natal-RN, durante a edição de 2025 dos JUBs.

"Goiás tem tradição em receber grandes eventos esportivos e uma rede universitária muito ativa. Estamos preparando uma edição histórica, com espírito de integração, competitividade e valorização do esporte universitário", destacou o presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU), Lusimar Santos.