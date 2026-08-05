A dívida que o Goiás não pagou ao Sint-Truidense, da Bélgica, e que gerou ao clube esmeraldino um transfer ban, punição da Fifa que proíbe o punido de registrar novos jogadores, é decorrente do mecanismo de solidariedade, uma regra que destina valores aos clubes que participam da formação de um atleta até os 23 anos.\nA dívida é de US$ 98.568,50, pouco mais de R$ 500 mil.\nO Goiás explicou a situação na manhã desta quarta-feira (5), pouco depois de sofrer o transfer ban e disse que "está adotando todas as providências necessárias para regularizar a situação". A dívida é oriunda de uma contratação feita entre 2022 e 2023.\nO volante Jhonny Lucas chegou ao Goiás em 2022 após defender o Londrina, ao qual estava emprestado pelo clube belga. O jogador ainda permaneceu messes só treinando no clube esmeraldino enquanto a negociação era resolvida. A situação foi resolvida em 2023, quando o atleta jogou pelo Goiás.