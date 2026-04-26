O Goiás sofreu com a “lei-do-ex” e perdeu para o São Bernardo neste domingo (26) pela 6ª rodada da Série B. No estádio Primeiro de Maio, o atacante Felipe Garcia, ex-jogador do time goiano, marcou o único gol da vitória de 1 a 0 do time paulista.\nCom o resultado, o Goiás permanece com sete pontos, mas cai para a 14ª colocação. O time goiano tem dois pontos à frente do Londrina, que abre a zona de rebaixamento. O São Bernardo, que não havia vencido como mandante, chega aos dez pontos e assume a 2ª colocação da Série B.\nO Goiás terá mais uma semana livre. O time esmeraldino volta a campo pela Série B no próximo sábado (2), novamente fora de casa. Pela 7ª rodada, a equipe goiana encara o Fortaleza a partir das 20h30 na Arena Castelão.\nAnápolis vira contra o Figueirense e vence a primeira na Série C