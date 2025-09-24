Na noite desta terça-feira (23), o Goiás cedeu empate no fim e ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, pela 28ª rodada da Série B. O esmeraldino abriu o placar com Brayann no início do 1º tempo, e sofreu um golaço de Thiago Lopes nos minutos finais do 2º tempo.\nCom esse resultado, o Goiás chegou aos 49 pontos conquistados e poderá ser ultrapassado nesta quinta-feira (25) pelo Coritiba, que ostenta 47 pontos, ou pelo 3º colocado Criciúma. As equipes se enfrentam em confronto direto no Couto Pereira.\nPara seguir no topo da tabela, a equipe esmeraldina precisa torcer por um empate entre Coritiba e Criciúma.\nNa rodada anterior, o Goiás venceu o Paysandu por 1 a 0. Portanto, o time goiano desperdiçou nova chance de ganhar duas partidas consecutivas. Isso não acontece desde a 16ª e 17ª rodadas da Segundona. Neste momento, a distância do time esmeraldino para o Athletico-PR, primeiro clube do lado de fora do G4, é de sete pontos, mas pode diminuir para quatro pontos no complemento da rodada.