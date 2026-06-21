O Goiás sofreu mais uma goleada em plena Serrinha na Série B. Na noite deste domingo (21), o clube esmeraldino perdeu por 3 a 0 para o Operário-PR, pela 14ª rodada da Série B, e chega ao quarto jogo sem vitória na Segundona. Com 18 pontos, o clube é 12º lugar na competição e não consegue se aproximar do grupo dos que brigam pelo acesso.\nÉ a segunda goleada sofrida pelo Goiás na Serrinha em sequência. No jogo anterior disputado em sua casa, o alviverde foi goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino.\nNa sequência de quatro jogos sem ganhar, há ainda empates com Atlético-GO e Athletic-MG fora de casa.\nNeste domingo (21), o clube alviverde sofreu os três gols no primeiro tempo - dois de Berto e um de Vinícius Diniz.\nNa próxima rodada, o Goiás joga fora de casa contra o Náutico. No próximo domingo (28), joga nos Aflitos, no Recife, às 18h30, pela 15ª rodada da Série B.