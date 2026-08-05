O Goiás foi punido nesta terça-feira (4) com transfer ban da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Para se livrar da punição, o clube esmeraldino precisa efetuar o pagamento de uma dívida de pouco mais de R$ 300 mil junto ao Sint-Truidense, da Bélgica.\nA punição é por causa da transferência envolvendo o volante Jhonny Lucas, que defendeu o Goiás entre as temporadas de 2022 e 2024. Atualmente, o jogador atua pelo Amazonas, na Série C.\nJhonny Lucas foi contratado pelo Goiás em agosto de 2022, com vínculo de três anos, e ficou cerca de cinco meses apenas treinando no clube esmeraldino até ser regularizado em janeiro de 2023.\nA regularização do volante não foi feita em 2022 por falta do envio do certificado de transferência internacional por parte da Real Associação Belga de Futebol.