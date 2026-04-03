O Goiás solicitou à CBF a alteração do local da partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A entidade divulgou que o duelo está marcado para a Serrinha, mas o clube esmeraldino pediu mudança para o estádio Serra Dourada.\nApós negociar com a Construcap, empresa que gere a concessão do Serra Dourada, o Goiás iniciou com seus próprios funcionários os trabalhos de manutenção no gramado do principal palco do futebol goiano. O acordo prevê o abatimento deste serviço na taxa do aluguel do estádio, que ainda não foi divulgada.\n-WEBSTORIES - Goiás solicita alteração de local da partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil (1.3394288)\nA expectativa é que a CBF faça uma vistoria no estádio antes de autorizar a mudança. O jogo está marcado para o dia 22 de abril, às 19 horas.\nA última vez que o Goiás atuou como mandante no estádio Serra Dourada foi na temporada passada. No dia 23 de abril de 2025. O time esmeraldino empatou por 1 a 1 com o Paysandu na final da Copa Verde e foi superado nos pênaltis (5 a 4).