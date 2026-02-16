O Goiás busca encerrar um jejum de títulos no Campeonato Goiano, pois a última conquista esmeraldina foi em 2018. Além disso, o clube busca um feito que só aconteceu oito vezes na história, sendo a última delas em 1975: levantar a taça do Estadual ostentando uma campanha invicta.\nAté o momento, o Goiás é o único time que ainda não perdeu no Goianão 2026. Classificada para as semifinais, a equipe possui trajetória de sete vitórias, três empates e nenhuma derrota, incluindo a 1ª fase e os dois jogos das quartas de final. Portanto, quatro jogos separam o alviverde do feito inédito neste século.\nA última vez em que o Campeonato Goiano teve um campeão invicto foi na edição de 1975, cujo campeão foi o próprio Goiás, que bateu o Goiânia na grande decisão.\nAs outras ocasiões em que isso ocorreu foram em 1944 (Atlético-GO), na edição inaugural, 1953 (Goiânia), 1954 (Goiânia), 1955 (Atlético-GO), 1957 (Atlético-GO) e 1961 (Vila Nova), na era amadora; além de 1962 (Vila Nova) e 1972 (Goiás), já na era profissional do torneio.