O Goiás deixou escapar o acesso à Série A na última rodada e jogará a Série B pela terceira temporada consecutiva. O time goiano, que foi a equipe que mais liderou (16 vezes) a Segundona em 2025, segunda que mais figurou no G4 (32 rodadas) e que teve dez pontos de vantagem para o 5º colocado, sucumbiu em seu último compromisso e terá temporada desafiadora em 2026.Um dos principais impactos que o Goiás terá no próximo ano é financeiro. O clube goiano já sabe que não terá aporte sequer próximo do que foi nos últimos anos, em que a equipe teve aumento significativo com a venda de 20% dos seus direitos de participação na LFU por R$ 152.480,00 (valor bruto).Foram três parcelas pagas entre novembro de 2023 e março de 2025, que ajudaram o clube a investir pesado nas montagens dos elencos de 2024 e 2025. Só neste ano, foram cerca de R$ 60 milhões destinados para o departamento de futebol.Apesar de todo investimento, o Goiás não teve resposta esportiva. O principal objetivo da equipe esmeraldina, desde que caiu da Série A em 2023, é voltar à elite nacional. O clube falhou no ano passado e voltou a decepcionar nesta temporada.A equipe esmeraldina dependia apenas de si na última rodada da Série B. Bastava vencer o Remo ou empatar, caso os resultados da rodada ajudassem. Essa última possibilidade foi exatamente o que ocorreu. Quando o duelo no Mangueirão estava empatado por 1 a 1, o Goiás ainda ocupava o G4 - era o 4º colocado com 62 pontos. A virada para o time azulino mudou esse cenário e decretou a permanência do clube goiano na Segundona, que fechou a edição deste ano na 6ª colocação com 61 pontos.O não acesso neste ano é mais um fracasso esportivo que o Goiás acumula nos últimos anos. O último título do clube foi a Copa Verde em 2023. No Goianão, a equipe esmeraldina, que é a maior vencedora com 28 títulos, vive seu maior jejum - sete temporadas - sem levantar a taça estadual. A última vez que isso ocorreu foi em 2018.O Goiás deixou o acesso à Série A escapar por um empate. No ano passado, o não acesso ocorreu por uma vitória. Além do insucesso na busca por seu principal objetivo nas últimas temporadas, o Goiás acumula vice-campeonatos (Goianão e Copa Verde), eliminações dolorosas e cenário de crise e pressão que aumenta a cada nova decepção.Os próximos dias no Goiás serão de olho em 2026 e há possibilidade de mudanças serem anunciadas ainda nesta semana. Apesar do técnico Fábio Carille dizer que pretende permanecer e cumprir seu contrato (válido até o fim de 2026), sua situação será analisada pela direção esmeraldina.O elenco passará por mudanças. Alguns jogadores, como o lateral esquerdo Lucas Lovat, o atacante Arthur Caíke e o volante Rodrigo Andrade são alguns que não fazem parte dos planos para a temporada de 2026.Há um desejo para maior utilização de atletas com passagens pelas categorias de base, mas também cobranças, como a feita pelo goleiro Tadeu, para mudança de postura da equipe e no perfil de contratações de atletas.O ano de 2026 será mais um em que o Goiás vai conviver com pressão por conquistas desde o primeiro jogo da temporada. No ano que vem, a equipe esmeraldina tentará encerrar o jejum de título no Goianão, voltará a Copa do Brasil e disputará Série B pela terceira edição seguida - é a maior sequência do clube na Segundona, algo que também ocorreu entre 2016 a 2018. A participação do clube na Copa Centro-Oeste ainda será avaliada.