O Goiás defende uma estatística positiva em sua história no Campeonato Goiano: o bom aproveitamento em duelos eliminatórios contra equipes de fora da capital. Em 2026, o time esmeraldino encara o Crac, de Catalão, nas quartas de final do Goianão.\nOs confrontos eliminatórios no Estadual começaram a ser disputados a partir da temporada de 1971. O Goiás disputou 90 duelos eliminatórios na competição, sendo 42 contra times de fora de Goiânia - o 43º será diante do Crac.\nNeste recorte, a equipe esmeraldina passou de fase, conquistou o 3º lugar (uma ocasião) ou foi campeã em 36 das 42 oportunidades ou em 85,7% das vezes.\nNo Goianão, as quedas do Goiás para times de fora da capital em duelos eliminatórios ocorreram em 1979, 1988, 1996, 2004, 2008 e o último registro foi em 2020.\nEm 1979, o Goiás enfrentou o Itumbiara, em jogo único com mando do time esmeraldino, na disputa do 3º lugar do Goianão. A partida terminou empatada por 1 a 1. O Gigante da Fronteira ficou com a 3ª posição pelo critério de desempates: número de vitórias.