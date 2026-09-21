O Goiás terá dois desfalques para o clássico contra o Atlético-GO no próximo sábado (26), pela 30ª rodada da Série B. Por outro lado, o time terá o retorno de um volante titular e a possibilidade de contar com um atacante que está em fase final de recuperação de lesão.\nNa vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na última rodada, na Serrinha, o zagueiro Lucas Ribeiro, titular nos últimos seis jogos, recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque no clássico, já que cumprirá suspensão automática.\nJogadores do Goiás explicam protesto por salários atrasados: "Realidade que tem sido difícil para todos nós"\nAlém do defensor, o volante Lucas Rodrigues desfalcará a equipe nas próximas duas ou três rodadas. O jogador foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para três amistosos na Espanha, contra Dinamarca, Espanha e México, em preparação para o Sul-Americano.