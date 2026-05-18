Depois de voltar a vencer na Série B, o Goiás escalou posições na tabela de classificação e voltou a aparecer na página de cima. Agora, a equipe esmeraldina tem duas partidas fora de casa, incluindo um clássico, para seguir na zona de playoffs e encostar nos primeiros colocados, sem abaixar na "gangorra", símbolo que caracteriza a campanha do time até aqui.\nConsiderando apenas a Série B, o Goiás aproveitou bem a janela de dois compromissos consecutivos dentro da Serrinha no mês de maio, após quatro derrotas seguidas no torneio. Pela 8ª rodada, o esmeraldino bateu o Vila Nova por 1 a 0. Na 9ª, a equipe venceu o Botafogo-SP pelo mesmo placar.\nCom a reabilitação, o Goiás terminou a rodada em 6º lugar, com 13 pontos. Campeão estadual e um dos principais favoritos ao acesso antes do campeonato começar, até porque, até ali, era um dos únicos clubes invictos do Brasil, o alviverde voltou a aparecer no G6 da Série B.