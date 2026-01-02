Na formação de um elenco competitivo e de capacidade para brigar pelo título do Campeonato Goiano e conquistar o acesso à Série A, que o clube deixou escapar na rodada final da Série B de 2025, o Goiás aposta em dois laterais vencedores no Goianão e de bons históricos na Segundona nacional. O alviverde contratou Rodrigo Soares, de 33 anos e que atua pela direita, e Nicolas, de 28 anos e especialista na esquerda.Além de terem boas referências e experiência, um detalhe chama a atenção nos dois laterais: atuaram com destaque pelo Atlético-GO nas últimas temporadas.Rodrigo Soares será um dos goianos do elenco alviverde. É oriundo de Porangatu, no Norte do Estado, começou na base atleticana e rodou o mundo, com destaque para três temporadas no futebol grego, nas quais atuou no PAOK, até então comandado pelo técnico português Abel Ferreira (hoje no Palmeiras).O lateral direito também jogou no futebol português e, nos dois últimos anos (2024 e 2025), foi jogador do Novorizontino-SP, que bateu na trave na disputa pelo acesso à Série A.Nicolas é paranaense. Começou na base do Athletico-PR e se projetou durante uma passagem vitoriosa pelo Atlético-GO, em 2019 e 2020. Emprestado, foi titular do time atleticano, bicampeão do Goianão (2019 e 2020), titular na Série B de 2019 (quando o clube ficou em 4º lugar) e na Série A de 2020, em que o Dragão fez boa campanha. Nicolas não é goiano, mas a filha dele, Ana Laura, nasceu em Goiânia. Por isso, sempre faz questão de ressaltar os laços afetivos com Goiás.Como características, Rodrigo Soares é um lateral ofensivo, que gosta de se aproximar dos meias e atacantes e faz bons cruzamentos. Além disso, costuma aparecer como elemento surpresa na área adversária. Fez um gol na final do Goianão de 2023, na vitória do Dragão por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly. No Atlético-GO, atuou 38 vezes e marcou três gols, contribuindo na campanha do acesso da Série B de 2023, perdendo a posição na reta final para Bruno Tubarão após uma contusão.Forte na marcação, Nicolas também se destacou na bola parada, pois fez dois gols de falta pelo time atleticano: sobre o Criciúma-SC (Série B de 2019) e o São José-RS (na Copa do Brasil de 2020, antes da pandemia). Na penúltima rodada da Série B, o lateral desperdiçou um pênalti, chutando no meio do gol, no empate por 2 a 2 contra o Brasil de Pelotas-RS. Mas se redimiu com outras boas atuações e teve como um dos traços a eficiência na marcação sobre o rápido e driblador Michael, nos clássicos disputados com o Goiás.Os dois jogadores chegam para colocar essas características a serviço do Goiás, clube que trabalha na formação de um elenco mais experiente e com referências dentro das competições que disputará. Nicolas esteve por último no Ceará em 2025, após passagens por América-MG e Grêmio. Nos últimos dois anos, Rodrigo Soares atuou pelo Novorizontino-SP e é um jogador conhecido de Michel Alves, diretor de futebol do Goiás.