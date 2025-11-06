Para o confronto decisivo diante do Cuiabá, nesta sexta-feira (7), a partir das 21h30, na Arena Pantanal, o Goiás terá algumas mudanças na escalação. Com a suspensão do zagueiro Luiz Felipe, três defensores disputam posições. Nos outros setores, o lateral esquerdo Lucas Lovat deve voltar a ser titular, mudando a configuração do time.\nLeia também\n+ Como será a reta decisiva da Série B para Goiás e concorrentes\nNo jogo passado, na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na Serrinha, a escalação inicial esmeraldina foi a seguinte: Tadeu; Messias, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe; Brayann, Juninho, Rafael Gava e Willean Lepo; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá.\nPara o duelo contra o Cuiabá, o técnico Fábio Carille não conta com Luiz Felipe, mas deve insistir no esquema de três zagueiros. Lucas Ribeiro continua no time, enquanto Messias, Titi e Anthony brigam pelas duas outras vagas.