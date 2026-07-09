O técnico Mozart terá novo desfalque no meio-campo para o jogo contra o CRB. O volante Filipe Machado recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na próxima rodada da Série B.\nO jogador foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Ceará por ter passado mal, mas já tinha recebido o cartão minutos antes por falta.\nA tendência é que o volante Baldória ganhe oportunidade como titular. Ele entrou no lugar de Filipe Machado contra o Ceará.\nAlém de Filipe Machado, o técnico Mozart segue sem contar com o volante Lucas Rodrigues, que se recupera de uma lesão no joelho, e o meia Gegê, que trata uma lesão na panturrilha.\nGoiás e CRB se enfrentam no próximo domingo (12), a partir das 19 horas, no estádio Rei Pelé, pela 17ª rodada da Série B.