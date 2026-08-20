O Goiás vem de duas derrotas consecutivas na Série B, e o setor ofensivo não vem conseguindo produzir. A equipe goiana tem o 4º pior ataque da competição, além de ter marcado apenas dois gols nos últimos cinco jogos.\nOs principais atacantes esmeraldinos atravessam um longo jejum sem balançar as redes. O time goiano tem 32 pontos e passa por dificuldades para ficar perto do G6.\nGoiás leva gol no fim, perde para o Juventude na Serrinha e sofre 2ª derrota seguida na Série B\nCom 22 gols marcados após 23 rodadas disputadas, uma média de menos de um gol por partida, o time esmeraldino só tem ataque melhor do que Cuiabá, com 19 gols, e América-MG e Ponte Preta, com 16 cada.\nNas últimas cinco partidas, os números são mais preocupantes. O Goiás tem três derrotas, um empate e apenas uma vitória, sofreu quatro gols e marcou somente dois, na vitória sobre o Londrina por 1 a 0 e no empate com o Sport por 1 a 1, ambos os jogos em casa.