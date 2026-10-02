O Goiás terá quatro retornos importantes para a próxima partida da Série B, contra o Athletic, na próxima terça-feira (6), na Serrinha. O time esmeraldino busca dar uma resposta após a atuação ruim e a goleada por 3 a 0 sofrida para o Novorizontino na última quinta-feira (1º).\nLourenço, titular do meio-campo, o zagueiro Luiz Felipe, titular da defesa, e o lateral esquerdo Nicolas, também titular, voltam a ficar à disposição do técnico Mozart após cumprirem suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos.\nOs três retornos podem ser fundamentais, já que, na goleada sofrida, o Goiás encontrou muitas dificuldades pelo lado esquerdo, em que Djalma Silva foi o escolhido para atuar, enquanto o miolo de zaga sofreu principalmente nas jogadas aéreas, origem de dois dos três gols do Novorizontino.