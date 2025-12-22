O Goiás é um dos clubes interessados na contratação do volante Ronald, que jogou no Atlético-GO em 2025 e pertence ao Grêmio. O jogador de 22 anos foi procurado por equipes que estarão na Série B e uma das investidas é do time esmeraldino.\nA intenção do Goiás é contratar o jogador por empréstimo por uma temporada. Ronald tem contrato com o Grêmio até o fim de 2027.\nO clube gaúcho não deve dificultar uma possível transferência do jogador, já que pretende reduzir a folha salarial e o número de jogadores no elenco em 2026.\nRonald é formado na base do Grêmio e estreou no time profissional da equipe gaúcha em 2023. Ele seguiu na equipe principal do clube tricolor entre 2024 e no início deste ano antes de ter sido emprestado ao Atlético-GO.\nO volante disputou 14 partidas pelo Dragão na Série B e terminou a temporada em alta. O Atlético-GO também foi um dos clubes que procurou o Grêmio para contratar Ronald para o ano de 2026, o Sport foi outro time que procurou a equipe gaúcha.