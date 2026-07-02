O Goiás quer reforços, iniciou negociações, mas ainda não anunciou novos jogadores. A diretoria tenta equilibrar as contas antes de fechar novos contratos. O clube esmeraldino definiu as prioridades na janela de transferências, mas não vai contratar sem estabilizar a crise financeira.\nPelo segundo mês seguido, o Goiás atrasou os pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores. O elenco recebeu os valores em carteira, mas o principal volume vem dos direitos de imagem, que ainda não foram pagos e seguem sem previsão.\nPara o próximo mês, a diretoria esmeraldina deve atrasar os pagamentos novamente. Desta vez, além do elenco, funcionários podem ser afetados. O Goiás costuma fazer os pagamentos de salário previsto carteira nos 5º dia útil e os pagamentos dos direitos de imagem dos atletas no 10º dia útil.