O próximo adversário do Goiás na Série B é o lanterna Paysandu. Teoricamente, poderia ser um desafio mais acessível para o esmeraldino, que é vice-líder da competição. No entanto, o time goiano ainda não venceu nenhuma equipe que estava na zona de rebaixamento (Z4) quando o enfrentou e vai precisar aprender com os próprios erros para não desperdiçar mais pontos.Até aqui, o Goiás tem três duelos contra clubes que estavam no Z4 antes do confronto. Curiosamente, todos eles estavam em 19º lugar quando mediram forças com o alviverde.Na 8ª rodada da Segundona, o esmeraldino empatou em 0 a 0 com o Paysandu, fora de casa. Na 13ª rodada, perdeu por 2 a 1 para o Athletic-MG, em casa. Na 20ª rodada, empatou em 2 a 2 com o Amazonas, fora de casa. O aproveitamento é de 22,2%.“O Goiás precisa fazer o ‘simples’ de qualquer campeonato de pontos corridos: tratar cada partida como final. Ter discurso interno claro de que qualquer deslize contra adversário em situação de Z4 pode custar caro”, analisou o comentarista Elton Serra, da ESPN, ao POPULAR.Atualmente, o Z4 é formado por América-MG e Volta Redonda, além de Amazonas e Paysandu. No entanto, os dois jogos contra o Coelho (uma vitória e uma derrota, ambas por 1 a 0) e a partida diante do Voltaço, pelo 1º turno (uma vitória por 2 a 0) aconteceram quando os referidos clubes estavam do lado de fora da zona da degola.Agora, o Goiás voltará a encarar um adversário dentro do Z4. Trata-se do Paysandu, que não vence há nove jogos - cinco derrotas e quatro empates - e está na lanterna do campeonato, a seis pontos do 16º colocado Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.“Contra times fortes ou do topo, o Goiás tende a atuar com mais respeito, cautela defensiva, leitura mais atenta do adversário. Isso deixa o time mais bem encaixado. Contra times fracos (na visão de elenco), a pressão esperada deles, quando não aproveitada, gera desatenção, erros simples. Jogadas que parecem ‘tranquilas’ pela expectativa gerada acabam sendo armadilhas”, complementa Elton Serra.De fato, os gols que o Goiás sofreu contra times do Z4 foram frutos de falhas de marcação. Na derrota por 2 a 1 para o Athletic-MG, o primeiro gol da equipe mineira saiu na bola parada, após cobrança de falta em que Neto Costa subiu entre os defensores esmeraldinos para testar para o fundo do gol. O segundo gol do Athletic-MG, que decretou a vitória, foi marcado nos acréscimos do 2º tempo, depois de contra-ataque no qual Ronaldo Tavares ganhou de Gonzalo Freitas na corrida e bateu no canto de Tadeu, que escorregou na hora de fazer a defesa.Já no empate em 2 a 2 contra o Amazonas, Kevin Ramírez fez o primeiro da Onça Pintada ao receber a bola com liberdade dentro da área para completar entre três marcadores.Joaquín Torres marcou o segundo do Amazonas, novamente após falha da marcação esmeraldina, que o deixou livre para chutar cruzado na saída de Tadeu. Vale ressaltar que o Goiás ficou duas vezes à frente do placar e ainda teve um pênalti perdido por Tadeu nesse confronto.Apesar de estar na vice-liderança da Série B, apenas dois pontos atrás do líder Coritiba, o Goiás não ganha há três jogos. Perdeu para Botafogo-SP (3 a 2) e Avaí (2 a 1), e empatou com o Coxa (0 a 0) na rodada passada. Além disso, terá alguns problemas para o embate perante o Paysandu.O atacante Anselmo Ramon, o volante Marcão e o meio-campista Benítez receberam cartões vermelhos diretos após confusão com atletas do Coritiba no último jogo, no Couto Pereira, e são desfalques. O mesmo vale para o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Lucas Lovat, o volante Gonzalo Freitas e o meia Wellington Rato, punidos com o terceiro cartão amarelo. O 8º desfalque do técnico Vagner Mancini é o atacante Pedrinho, que se recupera de uma entorse no joelho direito.