O Goiás tenta manter o aproveitamento quase perfeito contra equipes que estão na zona de rebaixamento (Z4) em duelos como mandante na Série B. Desde que voltou para a Segundona, em 2024, o time esmeraldino só perdeu uma vez em casa em seis duelos disputados na Serrinha e tem desempenho de 83,3%.\nEm 2024, o Goiás venceu Ituano (2 a 0), Botafogo-SP (4 a 0), Brusque (4 a 1) e Guarani (1 a 0). No ano passado, o clube esmeraldino superou o Paysandu (1 a 0) e perdeu para o Athletic-MG (2 a 1). Essa derrota para a equipe mineira foi a única registrada pelo time goiano diante de um adversário do Z4 desde que voltou para a Série B.\nO Cuiabá, próximo adversário do Goiás na atual edição, abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação. O Dourado é um dos quatro times que ainda não venceram na competição (CRB, Ponte Preta e América-MG são os outros) e tem campanha de três empates e uma derrota após quatro jogos.