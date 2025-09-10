O Goiás vai disputar seu terceiro jogo contra um líder da Série B, considerando a atual e última temporada, e pretende manter o bom desempenho contra equipes que ocupam o topo da tabela. O próximo desafio da equipe esmeraldina, que está em má fase na competição, é contra o Coritiba e vale a liderança da Segundona.\nDesde que voltou a disputar a Série B, no ano passado após o rebaixamento em 2023, o Goiás jogou duas partidas contra os líderes e não perdeu. Uma foi em 2024. Pela 7ª rodada, o clube goiano, que era o 7º colocado, venceu o então líder América-MG, na Serrinha, por 2 a 1.\nA partida mais recente foi na edição deste ano. Em compromisso pela 6ª rodada da Série B, o Goiás também venceu por 2 a 1, na Serrinha, mas o adversário na ocasião foi o Avaí.\nEsse resultado tirou o time catarinense do topo e levou o clube esmeraldino para a vice-liderança. O Goiás não saiu mais da faixa do acesso (G4), desde então, e ocupou apenas a 1ª e 2ª colocações desde que superou o Avaí no 1º turno.