O Goiás não quer se abalar com a dura derrota no clássico contra o Vila Nova, mas liga o alerta em relação a resultados e desempenho na corrida pelo acesso à Série A. No último sábado (16), o Tigre venceu o time esmeraldino por 2 a 0, no OBA. O resultado tirou a equipe alviverde da liderança da Série B.“O sinal de alerta está ligado, não é à toa que somos vice-líderes. Se ganhar ou perder, estamos com alerta ligado. Não podemos deixar a derrota nos abalar, temos que trabalhar. Não podemos sofrer mais do que tem que sofrer. A partir da reapresentação, é focar no próximo adversário”, analisou o zagueiro Messias.Para o técnico Vagner Mancini, o revés para o rival colorado não vai impactar na sequência da semana. O elenco do Goiás se reapresenta nesta segunda-feira (18) e inicia a preparação para o jogo contra o América-MG, no próximo sábado (23), na Serrinha.“Não acredito que vai impactar, temos a semana livre até o próximo jogo e será de fundamental importância que a gente fale a verdade para os atletas do que vimos do jogo. Vamos tirar esse peso. É uma derrota que nos incomoda bastante, mas temos que seguir em frente. O Goiás tem que voltar a ser o time que liderava a competição”, acrescentou o treinador do Goiás.A equipe esmeraldina volta a estar em fase de oscilação na Série B. Nos últimos cinco jogos, o Goiás venceu apenas um (contra o Operário-PR), somou dois empates (com Amazonas e Remo) e perdeu para Novorizontino e Vila Nova. Na sequência desses últimos cinco jogos, o time alviverde foi vazado em todas as partidas (sete gols) e marcou cinco vezes. “Os números são ruins, mas ainda fazemos uma grande campanha e estamos a um ponto do líder”, ponderou o zagueiro Messias.A derrota no clássico, aliada à vitória do Coritiba contra o Novorizontino, tirou o Goiás da liderança da Série B. O time esmeraldino ainda tem boa vantagem na faixa do acesso à Série A e vai terminar a 22ª rodada sete pontos à frente do 5º colocado - neste momento é o Remo.“Não podemos transformar essa derrota em um bicho de sete cabeças. Nós somos os vice-líderes, temos que continuar o bom trabalho e focados no que estamos fazendo. Saímos derrotados (no clássico), mas estamos fazendo uma grande Série B e esperamos continuar a busca pelo objetivo do clube, que é o acesso”, reforçou o zagueiro Messias.Para se recuperar da derrota no clássico e mudar a fase na Série B, o Goiás terá dois jogos seguidos na Serrinha contra equipes que brigam contra o rebaixamento à Série C. O time esmeraldino vai enfrentar o América-MG, no próximo sábado (23), e depois encara o Botafogo-SP, no sábado (30) seguinte.