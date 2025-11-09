Com as chances de acesso renovadas após a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá na última sexta-feira (7), na Arena Pantanal, o Goiás vai precisar encerrar a pior sequência dentro de casa desde 2023. Com três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas em casa, o esmeraldino terá um confronto direto diante do Novorizontino, no próximo final de semana.Nos três últimos jogos do Goiás na Serrinha, a equipe perdeu para Athletico-PR (1 a 0), Chapecoense (3 a 1) e CRB (2 a 1). Antes disso, o time empatou o clássico contra o Atlético-GO (0 a 0). O último resultado positivo do alviverde como mandante foi no dia 20 de setembro, quando bateu o lanterna e agora rebaixado Paysandu (1 a 0).Neste momento, o Goiás aparece em 10º lugar na lista de melhores mandantes da Série B (CHECAR SE AINDA É O 10º), com 57,41% de aproveitamento - nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Fora de casa, o desempenho é superior, quando levamos em conta que os clubes tendem a jogar melhor dentro de seus domínios. A equipe goiana é a 3ª melhor visitante (CHECAR SE AINDA É O 3º), com 50% de aproveitamento - sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.A atual sequência negativa na Serrinha é a mais expressiva do Goiás nas duas últimas temporadas. Nesse espaço de tempo, o pior rendimento havia sido em março de 2025 e entre julho e agosto de 2024. Nas duas situações, o time tinha amargado dois empates e uma derrota em seu estádio.Em 2023, o Goiás também passou por situações complicadas na Serrinha. Entre outubro e novembro, pela Série A, o esmeraldino empatou com o Vasco (1 a 1) e perdeu para Red Bull Bragantino (2 a 1), Santos (1 a 0) e Cruzeiro (1 a 0), antes de voltar a triunfar na última rodada do campeonato, sobre o América-MG (1 a 0).Essa é exatamente a mesma sequência pela qual o time passa atualmente, e coincidentemente o Goiás volta a ter a chance de quebrar a marca em seu último compromisso em casa, desta vez pela Série B; a única diferença é que se trata da 37ª rodada, em vez da 38ª, como no ano retrasado.Naquela mesma temporada de 2023, o Goiás viveu um cenário ainda pior. Entre os meses de junho e julho, pela Série A e pela Copa Sul-Americana, o esmeraldino ficou seis jogos sem vencer na Serrinha, com quatro empates e duas derrotas. Entre setembro e outubro de 2022, também acumulou quatro empates e duas derrotas em casa, por Série A e Copa Verde.Esses seis jogos sem vencer em 2023 e 2022 foram os maiores jejuns do alviverde nesta década como mandante. Neste século, o Goiás ficou sete jogos sem ganhar pela Série A de 2010 (quatro derrotas e três empates), quando atuava no Serra Dourada, e pela Série A e Copa do Brasil de 2003 (quatro empates e três derrotas), também no Serra.No século 20, de acordo com dados do portal Futebol do Mundo, a única ocasião em que o Goiás ficou mais de seis jogos sem ganhar em casa foi entre 1962 e 1963. Pelo Campeonato Citadino de Goiânia, amistosos, Campeonato Goiano e Torneio Trio de Ferro, o esmeraldino passou dez partidas sem vencer no Estádio Olímpico (nove derrotas e um empate).O Goiás joga em casa no próximo domingo (16), às 16h30, contra o Novorizontino, na Serrinha, pela 37ª rodada da Série B.